Com vitória confirmada, Biden deve assumir como presidente dos EUA no dia 20 de janeiro

Com posse marcada para o dia 20 de janeiro, Joe Biden deve assumir como 46º presidente dos Estados Unidos para o mandato de quatro anos, ao lado de Kamala Harris como vice-presidente.

O Congresso dos Estados Unidos confirmou nesta quinta, 7, a vitória do democrata na eleição presidencial no ano passado. A sessão se estendeu por toda madrugada, após a invasão do Capitólio por grupos apoiadores de Donald Trump.

Em mensagem, o atual presidente afirmou que haverá "transição ordenada." "Embora eu discorde totalmente do resultado da eleição e os fatos me confirmem, haverá uma transição ordenada em 20 de janeiro", afirmou Trump em comuncado publicado pelo porta-voz da Casa Branca Dan Scavino.

Desde 1901, as cerimônias são realizadas no Capitólio, sede do Congresso dos EUA, e o único ato exigido pela carta magna é o juramento de posse, realizo ao meio-dia do horário local. Se o presidente eleito falecer entre o dia da eleição e a posse, o vice-presidente eleito fará o juramento de posse e se tornará presidente.

Tradicionalmente, o presidente-eleito compararece à Casa Branca e segue para o Capitólio, acompanhado de seu antecessor. Ao longo da história dos EUA, três presidentes recusaram-se a acompanhar o novo mandatário: John Adams, John Quincy Adams e Andrew Johnson.

Após o juramento, é comum que os presidentes recém-empossados façam o discurso inaugural. Ao longo da história, foram 54 discursos proferidos por 37 presidentes nos EUA. O segundo discurso de George Washington foi considerado o mais breve, com apenas 135 palavras. Já William Henry Harrison precisou de 8.400 palavras para seu discurso de posse.