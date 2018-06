Comandante da Al-Qaeda é morto no sul do Iêmen

Segundo mensagem veiculada no Twitter, Ali bin Likra al-Kazimy morreu no sábado na cidade de Mahfad, localizada na região montanhosa ao sul do país. Autoridades do governo confirmaram a morte de al-Kazimy.

O exército iemenita, apoiado por aviões teleguiados dos EUA e tribos locais, recentemente lançou uma campanha para tirar a Al-Qaeda das províncias de Abyan e Shabwa, no sul do país. Os EUA consideram o braço da Al-Qaeda no Iêmen como o mais perigoso do mundo. Fonte: Associated Press.