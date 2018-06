Comandante de grupo ligado à al-Qaeda morre em prisão

De acordo com um general do Exército libanês, Majid al-Majid morreu no sábado após sofrer insuficiência renal. O general falou sob condição de anonimato, de acordo com os regulamentos.

Cidadão saudita, Al-Majid foi detido no Líbano no mês passado e estava sendo mantido em um local secreto. Ele era apontado como comandante das Brigadas Abdullah Azzam e uma das 85 pessoas mais procurados na Arábia Saudita.

O Departamento de Estado dos EUA designou o grupo como uma organização terrorista estrangeira em 2012, congelando os ativos que detém nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas também haviam proibido a condução de negócios com o grupo. Fonte: Associated Press.