Comandante do Exército Sírio Livre foge para Doha O comandante do Exército Livre Sírio, general Salim Idris, que é apoiado por países ocidentais incluindo os Estados Unidos, fugiu para a Turquia e posteriormente para Doha depois que combatentes islâmicos invadiram as instalações administradas pela oposição, afirmaram autoridades dos Estados Unidos nesta quarta-feira. A fuga começou no final de semana.