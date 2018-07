Comandante militar é morto em atentado O comandante das forças militares no sul do Iêmen foi morto ontem em um atentado suicida na cidade portuária de Áden. A morte do major-general Salem Ali Qatan destaca o controle tênue das autoridades centrais do Iêmen no sul, apesar de um mês de bombardeios e ataques aéreos apoiados pelos EUA e com o objetivo de reprimir os militantes.