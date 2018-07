Comandante militar rebelde é morto antes de depor sobre elo com Kadafi O comandante do Exército rebelde líbio Abdel-Fatah Younis e dois de seus assessores foram mortos ontem, disse o Conselho Nacional Transitório (CNT). De acordo com o líder do órgão rebelde, Mustafa Abdul-Jalil, um suspeito pela morte foi preso em Benghazi. Younis foi morto antes de depor sobre um suposto envolvimento de seus parentes com facções leais ao líder líbio Muamar Kadafi.