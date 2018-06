Comandante próximo a Kony é capturado em Uganda As forças de Uganda capturaram Caesar Acellam, um alto comandante do Exército de Resistência do Senhor (LRA, na sigla em inglês), de Joseph Kony, após um breve combate com rebeldes perto da fronteira, disse uma autoridade do exército neste domingo. Um analista classificou a prisão do suspeito como um "golpe de inteligência" para as forças que caçam Kony.