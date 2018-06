Comandante rebelde de Uganda é entregue para TPI O comandante de um famoso grupo rebelde de Uganda foi entregue para o Tribunal Penal Internacional (TPI) neste sábado e deve ser extraditado para a Holanda para ser julgado por crimes de guerra. Dominic Ongwen, que por muito tempo liderou o Exército de Resistência do Senhor, havia se entregado no início do mês para soldados dos EUA em uma região remota no leste da República Centro Africana, perto da fronteira com Uganda.