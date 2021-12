Comandantes da Ucrânia dizem que uma invasão russa os esmagaria

Michael Schwirtz, The New York Times, O Estado de S.Paulo

KIEV, Ucrânia - No 30º aniversário da fundação das forças armadas ucranianas, nesta semana, o presidente Volodimir Zelenski vestiu um capacete e uma jaqueta à prova de balas para percorrer trincheiras e anunciou com grande alarde a entrega de novos tanques, veículos blindados e navios às unidades da linha de frente engajadas na luta contra as forças russas e os separatistas apoiados pelo Kremlin. A movimentação militar russa na Ucrânia preocupa os principais países europeus e os Estados Unidos, que mobilizam a Otan para preparar uma resposta, ainda no campo da diplomacia.

Os sistemas de armas podem ajudar a manter a paridade na lenta guerra de desgaste que prevalece há anos. Mas nem eles nem qualquer outra coisa que os militares ucranianos possam reunir agora seriam suficientes para repelir o ataque total que autoridades ucranianas e ocidentais dizem que Moscou pode estar preparando.

Com quase 100 mil soldados agora concentrados nas fronteiras leste, norte e sul do país e mais a caminho, até mesmo as autoridades ucranianas responsáveis pela defesa de seu país reconhecem que, sem um influxo significativo de recursos, suas forças não têm muita chance.

“Infelizmente, a Ucrânia precisa ser objetiva nesta fase”, disse o general Kyrylo O. Budanov, chefe do serviço de inteligência militar da Ucrânia. “Não há recursos militares suficientes para repelir um ataque em grande escala da Rússia se ele começar sem o apoio das forças ocidentais.”

O general Budanov esboçou sua visão de pesadelo de uma invasão russa que começaria com ataques aéreos e ataques com foguetes direcionados inicialmente a depósitos de munição e tropas em trincheiras. Muito rapidamente, disse ele, os militares ucranianos seriam incapacitados, sua liderança incapaz de coordenar uma defesa e fornecer o front. Depois disso, disse ele, a responsabilidade recairia sobre os comandantes da linha de frente de continuar a luta sozinhos.

“Eles vão resistir enquanto houver balas”, disse o general Budanov. “Eles poderão usar o que têm em suas mãos, mas acredite em mim, sem a entrega de reservas, não há exército no mundo que possa resistir.”

Embora a Rússia possa estar preparada militarmente para lançar uma invasão à Ucrânia já em janeiro ou fevereiro, a Ucrânia e os serviços de inteligência ocidentais dizem que não há indicação de que o presidente russo, Vladimir Putin, tenha decidido se o fará. Em uma videochamada com o presidente Biden na terça-feira, Putin descartou as preocupações sobre o aumento de tropas na fronteira com a Ucrânia, atribuindo a culpa aos Estados Unidos e à OTAN, que ele acusou de ameaçar a segurança da Rússia ao apoiar os militares ucranianos com armas e treinamento.

“As tropas russas estão em seu próprio território”, disse um assessor de Putin, Yuri V. Ushakov, em uma entrevista coletiva após a conversa dos presidentes. “Eles não ameaçam ninguém.”

Ainda assim, o acúmulo de tropas e armamento pesado na fronteira forçou as autoridades ucranianas a enfrentar algumas duras verdades nas últimas semanas. A comunidade de inteligência dos EUA avaliou que a Rússia elaborou planos para uma ofensiva envolvendo 175 mil soldados.

A Ucrânia tem apenas um pouco mais de soldados e oficiais alistados em todas as suas forças armadas, de acordo com o Ministério da Defesa. Está com menos armas em terra, no mar e no ar, com apenas cerca de 200 aeronaves em sua Força Aérea, incluindo veículos de transporte, menos do que o número de caças que a Rússia já desdobrou para a fronteira com a Ucrânia.

As forças russas incluem submarinos e fragatas prontos para a batalha no Mar Negro, armados com mísseis de cruzeiro e unidades baseadas em terra equipadas com mísseis balísticos Iskander-M, enquanto a Ucrânia carece de sistemas sérios de defesa contra mísseis. Os mísseis russos podem exterminar uma parte significativa das forças armadas ucranianas em menos de uma hora, disse Robert Lee, um veterano dos Fuzileiros Navais dos EUA e candidato a Ph.D no King’s College em Londres, que é um especialista militar russo.

“Se a Rússia realmente quiser liberar suas capacidades convencionais, eles podem infligir danos massivos em um período muito curto de tempo”, disse Lee. “Eles podem devastar os militares ucranianos no leste muito rapidamente, nos primeiros 30-40 minutos.”

As forças armadas da Ucrânia não são mais fracas que antes. Em 2014, as tropas de elite da Rússia conseguiram apreender toda a península da Crimeia no sul da Ucrânia sem disparar um tiro. Quando separatistas apoiados pela Rússia ocuparam parte da região de Donbass, no leste da Ucrânia, a Ucrânia teve que contar com brigadas voluntárias de pessoas que pegaram em armas, com pouco ou nenhum treinamento militar, para ajudar a conter a insurgência.

Mas os militares ucranianos conseguiram voltar, lutando contra os separatistas até um impasse e pondo fim às hostilidades mais sérias. Isso foi feito com a ajuda de aliados ocidentais. Só os Estados Unidos forneceram US $ 2,5 bilhões em assistência militar, incluindo vigilância de alta tecnologia, equipamentos de comunicação e drones. Em novembro, os Estados Unidos entregaram cerca de 88 toneladas de munição, parte de um pacote de ajuda militar de US $ 60 milhões prometido pelo governo Biden.

Na quarta-feira, o presidente Biden descartou o envio de forças dos EUA para a Ucrânia para dissuadir a Rússia. Mas há mais de 150 conselheiros militares dos EUA na Ucrânia, uma combinação das Forças Especiais dos EUA e da Guarda Nacional, atualmente a 53ª Equipe de Combate da Brigada de Infantaria da Guarda Nacional da Flórida, de acordo com dois funcionários do Departamento de Defesa dos EUA, que falaram sob condição de anonimato. Cerca de uma dúzia de outros países da OTAN também têm conselheiros militares na Ucrânia agora, disseram as autoridades.

Sob a administração de Trump, os ucranianos, pela primeira vez, receberam mísseis antitanque Javelin. As forças ucranianas até agora se abstiveram de atirar dardos no campo de batalha, em parte pelo desejo de evitar antagonizar o Kremlin.

O governo Biden continuou a fornecê-los, entregando um novo esconderijo de mísseis em outubro. John F. Kirby, porta-voz do Pentágono, disse na quarta-feira que não havia condições ou restrições impostas aos dardos, exceto que as forças ucranianas os usem "responsavelmente" e "em legítima defesa".

Em uma entrevista à Radio Liberty neste mês, o general Oleksandr Pavlyuk, comandante das Forças da Operação Conjunta que lutam contra os separatistas, disse que os Javelins já haviam sido enviados para unidades militares no leste da Ucrânia. Um alto oficial militar ucraniano, falando sob condição de anonimato, confirmou que os mísseis Javelin haviam sido implantados em unidades militares da linha de frente há um mês, mas ainda não haviam sido disparados em batalha.

“Os Javelins estão lá, e se nossos inimigos empregarem tanques, eles serão usados”, disse o oficial.

O governo Biden manteve-se vago sobre de que outra forma poderia vir em defesa da Ucrânia em caso de invasão.

Em sua videochamada com Putin na terça-feira, o presidente Biden olhou seu homólogo nos olhos e advertiu que os Estados Unidos iriam além das punições econômicas impostas à Rússia após a apreensão da Crimeia em 2014, caso Putin decidisse ordenar uma ação militar, de acordo com um relato de Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional do presidente. Quais poderiam ser essas penalidades não ficou claro, embora poucos esperem que os Estados Unidos forneçam assistência militar significativa além do que já foi fornecido.

A falta de compromissos firmes por parte dos apoiadores ocidentais da Ucrânia é uma fonte de consternação para as autoridades ucranianas.

“Eles precisam decidir, ou somos aliados como eles declaram -- e, nesse caso, os aliados ajudam uns aos outros -- ou precisam dizer que este não é exatamente o caso”, disse o general Budanov, chefe da inteligência militar. “Se o mundo civilizado deseja evitar a catástrofe - e esta será uma catástrofe para todos - precisamos de suporte técnico militar agora, não amanhã, não depois de amanhã, não no próximo ano. Agora."

Aqueles que entendem que tal nível de apoio é improvável, começaram a falar sombriamente sobre a resistência armada popular contra qualquer ocupação russa. Em uma entrevista, o general Pavlyuk observou que a Ucrânia tinha até meio milhão de pessoas com experiência militar. Se o Ocidente não vier em auxílio da Ucrânia, disse ele, "vamos começar uma guerra partidária".

“Oito anos se passaram e muitas pessoas com experiência militar estão preparadas com armas nas mãos para lutar”, disse ele.

Um oficial militar ucraniano que falou sob condição de anonimato disse que se tudo o mais falhasse, os militares simplesmente abririam seus depósitos de armas e permitiriam que o povo ucraniano levasse tudo o que fosse necessário para defender a si e suas famílias.