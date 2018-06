Comandantes do Estado Islâmico podem ser processados por crimes de guerra Os comandantes do Estado Islâmico estão sujeitos a ser processados por crimes de guerra em “grande escala” no nordeste da Síria, onde espalham o terror com decapitações, apedrejamentos e execuções de civis e combatentes capturados, afirmaram investigadores da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira.