Comando jihadista tem dinheiro e é bem treinado O comando radical tem dinheiro. De acordo com um cenário produzido pela Rand Corporation, organização americana privada de análise estratégica, o exército de Abu Bakr al-Baghdadi mantém de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões em reservas aplicadas no sistema financeiro internacional. A origem dos recursos é a venda do petróleo leve e caro extraído no campo de Deir es-Zour, no leste da Síria ocupado pelo Estado Islâmico. Mas não apenas. O grupo conta com as doações de simpatizantes em 90 países, mais o pagamento do resgate de empresários sequestrados e da extorsão de dinheiro de empresas. Há três meses alterações no fluxo habitual das transações envolvendo títulos ao portador de alto valor alertaram para a possibilidade das transações estarem sendo feitas por investidores a serviço do EI.