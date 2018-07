Comando militar da Turquia renuncia em impasse político O comando militar da Turquia renunciou nesta sexta-feira, em meio a uma disputa política e a tensões com o governo do país, controlado pelo AK, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, de raízes islâmicas. Mais cedo nesta sexta-feira, um tribunal turco acusou 22 suspeitos, entre os quais estão generais e oficiais de alta patente, de reserva e da ativa, de conduzirem uma campanha na internet para minar o poder do Estado. Militares e o governo buscaram um compromisso sobre a questão, que aparentemente não foi firmado.