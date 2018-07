Comando militar proibirá observadores internacionais de acompanhar eleições Militares egípcios anunciaram ontem que o Conselho Supremo das Forças Armadas, que agora detém o poder no país, proibirá grupos internacionais de monitorar as próximas eleições legislativas. Inicialmente previstas para setembro, elas devem sofrer novo adiamento. A decisão de vetar os observadores estrangeiros teria por objetivo evitar qualquer "interferência na soberania do Egito". Apenas observadores que tenham cidadania egípcia poderão acompanhar o processo eleitoral.