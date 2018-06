‘Combate ao crime na web é quase inexistente’

Crimes cibernéticos não respeitam fronteiras e não há instrumentos adequados para enfrentá-los, diz o presidente da Internet Security Alliance, Larry Clinton. Segundo ele, apenas 1% a 2% dos autores dos ataques são processados. “Nós estamos lidando com um problema do Século 21 com um aparato legal do Século 20.” Clinton elogiou as medidas anunciadas pelo presidente Barack Obama, mas ressaltou que elas são o primeiro passo de uma “longa jornada”. A seguir, trechos da entrevista:

Como o sr. vê as medidas anunciadas pelo presidente Obama?

É ótimo que o próprio presidente dos Estados Unidos tenha anunciado as medidas e se envolvido com o assunto. É uma questão crítica. Também estamos satisfeitos com a abordagem de cooperação com a indústria. Não há entidades do setor privado capazes de enfrentar ataques de um Estado, como o realizado pela Coreia do Norte contra a Sony. São passos importantes, mas há uma longa jornada diante de nós.

O que mais é necessário?

Primeiro é necessário entender que o sistema cibernético é por natureza aberto e inseguro. E está se tornando ainda mais inseguro com a explosão de dispositivos móveis e com a internet das coisas. Ao mesmo tempo, os atacantes estão ficando muito mais sofisticados. As margens de lucro para essas atividades criminosas são imensas. É possível ganhar centenas de milhões de dólares. E o combate a elas é virtualmente inexistente. Apenas algo entre 1% a 2% dos criminosos são processados. Nós precisamos reequilibrar a economia da segurança cibernética e oferecer incentivos para promover aumentos voluntários na segurança.

O fato de que não haver fronteiras no espaço cibernético dificulta a aplicação da lei?

Faz com que ela seja extremamente difícil. Nós estamos lidando com um problema do Século 21 com um aparato legal do Século 20. Nós precisamos modernizar nossas leis internacionais.

Quão séria é a ameaça?

É enorme. É quase impossível exagerar o grau dessa ameaça, especialmente quando nossas defesas são tão inadequadas. A Coreia do Norte é uma nação de terceiro grau, mas foi capaz de forçar uma corporação global a assumir perdas de milhões de dólares e ameaçar cidadãos americanos ao ponto de temerem ir ao cinema. Nós estamos perdendo centenas de bilhões de dólares e o potencial para ameaças militares é real.