Combate entre militantes mata dezenas no Paquistão Dezenas de pessoas morreram durante confronto entre dois grupos militantes em uma região tribal do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, neste domingo. A onda de violência começou no vale Tirah, na região de Khyber, três dias atrás, depois que membros da facção Tariq e do Taleban do Paquistão invadiram um prédio pertencente ao grupo pró-governo Ansar-ul-Islam.