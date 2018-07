Combate no leste do Afeganistão acaba com 13 taleban mortos

Soldados afegãos e forças da Otan realizaram o ataque

CABUL - Ao menos 13 insurgentes morreram em uma ação das forças afegãs após a ocupação do prédio de uma escola na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, informou neste domingo à Agência Efe uma fonte oficial.

"Um grupo de homens armados invadiu nesta manhã uma escola e partir de lá começaram a disparar contra a sede oficial do distrito e outros prédios públicos", detalhou o porta-voz do Governo provincial, Ahmad Zia Abdulzai.

O edifício, que ficou destruído após o confronto, estava vazio quando foi ocupado pelos insurgentes. Soldados afegãos e das forças da Otan responderam e mataram ao menos 13 rebeldes, como informou o porta-voz, quem acrescentou que a operação não causou baixas ou feridos entre civis e os membros das forças de segurança.

A Otan confirmou à agência afegã "AIP" o confronto, mas situaram os mortos em dez, além de precisar que a intervenção das forças internacionais contou com apoio aéreo. O incidente armado ocorre no mesmo dia em que começou oficialmente a transferência de competências de segurança às autoridades locais na província de Bamiyan, a primeira região do Afeganistão cuja segurança será assumida pelo Exército e a Polícia afegãs.