Combatentes da Al-Qaeda no Iêmen aderem ao Estado Islâmico

"Nós anunciamos a formação de brigadas armadas especializadas em combater os apóstatas em Sanaa e Dhamar", escreveram os supostos ex-integrantes da filial da Al-Qaeda, referindo-se às duas províncias centrais do país. "Eu anuncio o rompimento do juramento de lealdade ao xeique, o santo guerreiro e sábio xeique Ayman al-Zawahiri (líder da Al Qaeda)... Nós nos comprometemos a ouvir e obedecer o califa dos fiéis, Ibrahim bin Awad al-Baghdadi."

A filial iemenita da Al-Qaeda já havia rejeitado anteriormente a autoridade do Estado Islâmico, grupo que declarou um califado, em porções de território do Iraque e da Síria. A autoridade estatal no Iêmen se desintegrou desde que uma milícia muçulmana xiita tomou formalmente o poder na semana passada. A Al-Qaeda na Península Arábica, organização muçulmana sunita, jurou destruí-la, o que alimenta os temores de uma guerra civil sectária. Militantes na Península do Sinai, do Egito, e na Líbia também se juntaram Estado Islâmico, o que indica uma disputa por lealdade entre islamistas armados no Oriente Médio e norte da África. / REUTERS

SANAA - Combatentes islâmicos no Iêmen renunciaram à Al-Qaeda na Península Arábica e prometeram lealdade ao chefe do Estado Islâmico, de acordo com uma mensagem no Twitter recuperada pelo grupo de monitoramento Site, situado nos Estados Unidos.