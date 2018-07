Combatentes líbios atacam base de Kadafi em Sirta

Com o lançamento de foguetes e o disparo de tanques abrindo caminho, os combatentes avançaram ainda mais na direção do centro da cidade nesta sexta-feira. O governo transitório da Líbia espera que esta seja a última ação para tomar toda a cidade. Há confrontos também na Praça Verde, no coração da cidade.

Sirta é a última cidade importante a permanecer nas mãos de homens leais a Kadafi após a queda de seu governo em agosto.

Médicos de um hospital de campanha informaram que oito combatentes do novo governo foram mortos nesta sexta-feira e um comandante ficou ferido por disparos de um franco-atirador. As informações são da Associated Press.