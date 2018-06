Combatentes sírios curdos ocupam cidade tomada por Estado Islâmico

Combatentes curdos avançaram na cidade síria de Kobane, ao norte do país, nesta segunda-feira, 5, e ocuparam uma zona crucial de prédios governamentais após fortes conflitos com militantes do grupo extremista Estado Islâmico.

De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, as forças curdas sírias capturaram o chamado "quarteirão de segurança", que abriga a sede da polícia e outros órgãos estatais. O Estado Islâmico ocupou o local em 10 de outubro, mas perdeu partes após uma contraofensiva curda. O Observatório disse ainda que os combatentes curdos, conhecidos como Unidades de Proteção de Pessoas (YPG), agora controlam cerca de 80% da cidade.

Combatentes curdos têm avançado lentamente em Kobane com o apoio de forças peshmergas iraquianas. A coalizão liderada pelos Estados Unidos também tem desempenhado um papel fundamental, realizando ataques aéreos contra posições do Estado Islâmico em torno da cidade. De acordo com o Comando Central americano, oito ataques aéreos atingiram duas unidades do grupo extremista em Kobane no domingo. Outras 11 posições foram destruídas anteriormente.

O Estado Islâmico iniciou sua ofensiva na cidade em meados de setembro e rapidamente ocupou boa parte do território além de vilarejos ao redor. Centenas de combatentes de ambos os lados foram mortos nos conflitos. / AP