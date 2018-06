Combates deixam 14 guardas mortos no Irã

Autoridades do Irã investigam se os responsáveis pelo ataque seriam traficantes de drogas ou militantes oposicionistas, ambos grupos que têm emboscado soldados iranianos ocasionalmente.

Os combates ocorreram numa região montanhosa próxima a Saravan, cidade no sudeste do Irã fronteiriça ao Paquistão. Segundo a IRNA, cinco outros guardas ficaram feridos no ataque.

Em represália às mortes no ataque, o governo iraniano executou na manhã de hoje 16 "rebeldes" de um grupo armado não especificado, de acordo com a agência de notícias semioficial Fars. Fonte: Associated Press.