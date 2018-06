Combates deixam mais de 100 mortos no leste do Congo

KINSHASA - Confrontos entre insurgentes hutus de Ruanda e rebeldes da milícia Mai Mai no leste da República Democrática do Congo (antigo Zaire, abreviado RDC) deixaram mais de 100 mortos na semana passada, incluídos civis, disse nesta terça-feira, 22, um ativista local.

"Há uma semana, os Mai Mai atacaram as forças democráticas para a libertação de Ruanda, que fizeram uma retaliação ao atacarem todos que puderam, aos quais acusaram de colaborarem com os Mai Mai", disse à agência France Presse (AFP) Omar Kavota, coordenador para uma sociedade civil na província de Kivu do Norte.

Os líderes locais solicitaram a criação de uma comissão de investigação da Missão de Estabilização da ONU na República Democrática do Congo (MONUSCO) e do governo para esclarecer os crimes na região de Masisi. Os confrontos entre o Exército da RDC e desertores da milícia Mai Mai, fiéis ao rebelde Bosco Ntaganda, ainda continuam em Kivu do Norte.

A República Democrática do Congo está imersa num frágil processo de paz depois da Segunda Guerra do Congo (1998-2003), que envolveu diversos países africanos e ainda mantêm no país a maioria das forças de paz da ONU - inicialmente de 22.000 soldados.

As informações são da Dow Jones e da AFP