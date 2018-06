Combates em partes de Alepo continuam apesar de 'pausa humanitária'

DAMASCO - Uma série de combates explodiram nesta sexta-feira, 21, em diferentes partes da cidade de Alepo, no norte da Síria, onde está em vigor uma "pausa humanitária", declarada por Rússia e autoridades do país árabe, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A tranquilidade que hoje reina no leste de Alepo, sitiado pelo Exército e controlado pela oposição, contrasta com os confrontos entre os soldados do governo e facções rebeldes e islâmicas em outras áreas. A ONG informou que ambas as partes lutam nos arredores do distrito de Jamiat al Zahra, onde há troca de fogo de artilharia.

Na madrugada passada, cinco foguetes caíram em áreas sob o controle das autoridades nos arredores do mesmo bairro e no de Seif al Daula, no oeste de Alepo. Também há confrontos entre esses dois grupos na área de Yeb Yalbi, na parte antiga da cidade, e nas zonas de Al Idaa e Al Salah ad-Din.

A duração da pausa humanitária é ainda confusa, porque assim como o Exército sírio afirmou que se prolongaria durante três dias, Moscou anunciou ontem um período de 24 horas e a ONU afirmou que a Rússia tinha se comprometido em prolongá-la por quatro dias, 11 horas por dia. / EFE