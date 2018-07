Combates entre governistas e milícias matam ao menos 4 na Líbia

BENGHAZI - Pelo menos quatro pessoas foram mortas na cidade de Benghazi, na Líbia, após tropas do governo e manifestantes pró-governo terem atacado bases mantidas por milícias islâmicas. A onda de violência se deu após um dia de protestos em que cerca de 30 mil pessoas foram às ruas exigindo o fim da ação dos grupos armados.

As bases atacadas incluem o quartel general do grupo islâmico Ansar al-Sharia, suspeito de envolvimento no ataque do consulado americano em Benghazi, que matou o embaixador dos Estados Unidos, Chris Stevens, e outras três pessoas, em 11 de setembro deste ano. O ataque, no qual o consulado foi incendiado, foi desencadeado por um vídeo amador realizado nos Estados Unidos que ridiculariza o Islã e o profeta Maomé.

O grupo fundamentalista nega envolvimento na ação contra a representação diplomática americana.

'Al Qaeda nunca mais'

Segundo testemunhas, simpatizantes da milícia Ansar al-Sharia se reuniram do lado de fora da sede do grupo, agitando as bandeiras e dando disparos para o alto, para tentar conter a invasão dos policiais e dos ativistas governistas. A base foi cercada por uma multidão de pessoas que gritava dizeres como ''não às milícias'' e ''Al Qaeda nunca mais''. Durante os confrontos, diversos automóveis nas ruas foram incendiados.

As duas facções teriam lançado foguetes e trocado tiros por duas horas, até que a milícia decidiu se retirar do local. Os ativistas em seguida atearam fogo a um dos edifícios centrais do QG miliciano e pilharam um depósito de armas.

A Ansar al-Shariah é uma das milícias extremistas islâmicas que ganhou força no país durante a guerra civil que pôs fim ao regime de Muamar Kadafi, há quase um ano. Ela é um dos grupos que se celebrizou por promover ataques contra os muçulmanos que não acatam os seus preceitos extremistas.

Desde a guerra civil que pôr fim ao regime de Muamar Khadáfi na Líbia, várias milícias ganharam força no país, mas o governo interino líbio tem sofrido crescente pressão para conter a ação de milicianos e para obrigá-los a depor armas. Alguns destes grupos são acusados de terem ligação com representantes do governo interino, como a Brigada Sahaty, que teria laços com o Ministério da Defesa do país.

Onda de protestos

Nos últimos dias, diversos países islâmicos realizaram protestos de rua contra o filme americano que satiriza o Islã e o profeta Maomé. Na sexta-feira, ao menos 19 pessoas foram mortas durante combates no Paquistão, travados entre ativistas e a polícia, que tentava impedir que os manifestantes atacassem representações diplomáticas dos Estados Unidos.

O governo dos Estados Unidos pediu que cidadãos americanos não viajassem para o Paquistão. E a TV paquistanesa exibiu anúncios pagos nos quais o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, condenam o filme supostamente ofensivo ao Islã.

