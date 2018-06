Combates entre sunitas e alauitas prosseguem no Líbano

Os choques entre os moradores e as milícias começaram no sábado e já deixaram nove mortos e cerca de 50 feridos em Trípoli. Na terça-feira, o governo libanês anunciou que enviaria tropas de Beirute para reprimir os confrontos na cidade, a segunda maior do Líbano.

A tensão está aumentando na fronteira entre o Líbano e a Síria. Tribos leais a Bashar Assad sequestraram partidários da oposição síria no Líbano para trocá-los por parentes que foram sequestrados recentemente na Síria. Segundo o governo libanês, membros da tribo Jafar sequestraram sete opositores sírios recentemente e nesta quarta-feira eles foram trocados por dois homens sequestrados na cidade síria de Zeita, na fronteira com o Líbano.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.