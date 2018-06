Combates fecham aeroporto na Síria

O fechamento ocorreu quando os aviões do regime bombardearam os arredores da capital e os rebeldes reagiram à ofensiva do exército em uma série de estradas para o aeroporto. "Há tentativas contínuas das milícias da oposição em mirar aeronaves civis, o que pode causar um desastre", disse um representante do aeroporto.

Segundo o oficial, o aeroporto ficaria fechado por "um período de tempo muito curto", enquanto o exército recupera controle das áreas nos arredores. As autoridades, no entanto, alegam que o aeroporto foi fechado para manutenção.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que o fechamento ocorreu após uma explosão que atingiu um avião civil que decolava no sábado. Não havia mais detalhes sobre o ataque e não estava claro se houve danos para a aeronave ou mortes.

"Ocorreram três ataques aéreos por aeronaves Mig", disse o ativista Abu Kinan pela internet. As informações são da Dow Jones.