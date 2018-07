Combates na fronteira com a Turquia matam ao menos 20 soldados sírios Pelo menos 20 soldados sírios foram mortos ontem em combates na cidade de Ras al-Ain, na fronteira com a Turquia, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo opositor com sede em Londres. Segundo o grupo, Ras al-Ain é apenas um dos dois postos fronteiriços com a Turquia ainda controlados pelo Exército de Bashar Assad. Na quinta-feira, combates entre insurgentes e tropas regulares de Assad deixaram ao menos 26 mortos, 16 dos quais soldados regulares, informou a agência France Presse. Milhares de civis, em grande parte sírios curdos, fugiram para o lado turco nas últimas horas com o aumento da violência na província síria de Al-Hasakah.