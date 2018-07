Combates no Iêmen provocam mortes de 17 membros da Al-Qaeda e 3 soldados

SANA - Pelo menos 17 supostos membros da rede terrorista Al-Qaeda no Iêmen e três soldados desse país morreram nesta quarta-feira, 6, em combates na província de Abian, cenário de uma ofensiva antiterrorista do Exército nacional há alguns dias.

Fontes militares informaram que os confrontos ocorreram na região de Al Kud depois dos milicianos da Al-Qaeda atacarem as unidades no local. Entre os soldados mortos estão um coronel e dois recrutas, enquanto outros 14 militares ficaram feridos, segundo as informações.

Em Abian, da mesma forma que em outras províncias do sul do Iêmen, o grupo terrorista conta com campos de treinamento e controla a maioria das localidades, o que desencadeou combates com o Exército, provocando a morte de centenas de pessoas neste ano.

A ofensiva, lançada há quase um mês, inclui ataques aéreos. Diante desse cenário, os confrontos deterioraram a situação humanitária em Abian, onde os alimentos e combustível estão escassos.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) alertou nesta quarta que dezenas de milhares de iemenitas necessitam urgentemente de ajuda humanitária na província de Abian, e que se não for fornecida poderia levar ao deslocamento de 100 mil pessoas.

Em outra ocorrência, dois civis morreram com a explosão de uma bomba no carro em que transitavam por uma estrada no sul do país. Segundo fontes iemenitas, o atentado foi realizado pela Al-Qaeda.

O grupo terrorista aumentou nos últimos meses sua atividade no Iêmen, país que vive uma situação de instabilidade desde janeiro de 2011, quando iniciaram os protestos populares contra o presidente Ali Abdullah Saleh, obrigado a abandonar definitivamente o poder em fevereiro.