Combates sectários deixam 2 mortos no norte do Líbano Duas pessoas foram mortas e 16 feridas na cidade libanesa de Trípoli, quando confrontos sectários relacionados ao conflito civil na Síria irromperam na cidade do norte libanês no domingo e na segunda-feira. Um oficial da segurança libanesa disse que um homem do bairro de Jabal Mohsen foi morto, após os moradores locais, em grande parte da seita alauita, a mesma do presidente sírio Bashar Assad, entrarem em confronto com vizinhos muçulmanos sunitas. Outra pessoa foi morta no bairro de Bab al-Tebbaneh, habitado majoritariamente por muçulmanos sunitas.