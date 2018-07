Comboio da Cruz Vermelha é impedido de entrar em reduto rebelde na Síria

HOMS - Um comboio da Cruz Vermelha chegou nesta sexta-feira, 2, à cidade sitiada de Homs, na Síria, mas teve o acesso negado ao bairro de Baba Amr, um importante reduto rebelde.

"É inaceitável que pessoas que precisam de assistência de emergência nas últimas semanas ainda não tenham recebido nenhuma ajuda", afirmou o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Jakob Kellenberger, por meio de um comunicado.

Kellenberger disse ainda que o comboio de sete caminhões e ambulâncias do Crescente Vermelho sírio vai passar a noite em Homs para tentar entrar em Baba Amr "em um futuro muito próximo".

Na declaração, ele acrescenta que as autoridades sírias tinham dado permissão para a entrada do comboio no bairro, e que o problema agora não é apenas um detalhe técnico, mas algo muito mais grave.

O incidente levou a acusações da oposição síria de que as forças do governo estão tentando desaparecer com as provas de execuções sumárias que teriam ocorrido em Baba Amr.

Corpos de jornalistas

A Cruz Vermelha também disse à BBC ter recebido os corpos dos dois jornalistas ocidentais mortos em um ataque a Homs na última semana.

Segundo a entidade, os corpos da repórter americana Marie Colvin e do fotógrafo francês Remi Ochlik estão sendo levados de ambulância para Damasco.

Dois outros jornalistas franceses - Edith Bouvier e William Daniels - chegaram a Paris e foram recebidos pelo presidente Nicolas Sarkozy, depois de ser retirados do território sírio por ativistas de oposição.

Os jornalistas foram feridos em um bombardeio a Baba Amr, no último dia 22.

Controle total

O bairro de Baba Amr tem sofrido fortes bombardeios há cerca de um mês. Forças sírias dizem que agora têm controle total da localidade.

O correspondente da BBC no Líbano, Jim Muir, afirma que ninguém sabe exatamente quantos civis estão presos em Baba Amr nas últimas semanas de cerco e bombardeio.

A primeira tarefa da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho seria descobrir quantos civis ainda estão no bairro e avaliar as suas necessidades.

Das cerca de 100 mil pessoas que normalmente vivem em Baba Amr, apenas alguns milhares ainda permanecem no local. Na quinta-feira, o Exército Livre da Síria (ELS) disse estar saindo de Baba Amr para poupar as vidas dos civis que se recusaram a deixar suas casas.

As condições no bairro parecem estar muito difíceis, já que uma onda de frio intenso e neve atinge a região. A eletricidade foi cortada e não há combustível ou aquecimento. Alimentos, água e remédios também estão se esgotando.

Viagem lenta

A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho da Síria organizaram o comboio com sete caminhões levando suprimentos.

Khaled Erksoussi, chefe de operações do Crescente Vermelho sírio, disse à agência de notícias AFP que o comboio está levando "alimentos, remédios, cobertores, leite para bebês e outros equipamentos".

Devido à neve pesada, a viagem do comboio vindo da capital, Damasco, foi lenta. Sean Maguire, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, disse à BBC que esperava distribuir os suprimentos em Baba Amr.

"Nossos colegas do Crescente Vermelho sírio estavam distribuindo alimentos e prestando assistência em outras áreas de Homs, diariamente, esperamos conseguir fazer o mesmo em Baba Amr", afirmou Maguire, antes que o comboio tivesse o acesso ao bairro negado.

ONU

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, reunido em Genebra (Suíça), aprovou nessa quinta-feira uma resolução condenando o governo sírio pelo que chamou de "amplas e sistemáticas violações de direitos humanos". A resolução pediu que agências de ajuda tenham acesso aos necessitados.

O documento teve apoio de 37 países. Três votaram contra: Rússia, China e Cuba. O Brasil não tem direito a voto.

Analistas dizem que a resolução tem como objetivo pressionar a Síria antes da visita do enviado especial da ONU Kofi Annan para Damasco.

