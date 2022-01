'Comboio da Liberdade': Polícia do Canadá abre investigação sobre protesto contra vacinação

A polícia do Canadá anunciou que várias investigações criminais estão em andamento para apurar ilegalidades cometidas durante os protestos do último fim de semana contra a vacinação obrigatória contra a covid-19 e outras medidas de saúde em Ottawa. Milhares de caminhoneiros e apoiadores participaram do ato autointitulado "Comboio da Liberdade", que terminou com atos de vandalismo em monumentos públicos e tentativas de intimidação contra a polícia e trabalhadores da cidade.

O "Comboio da Liberdade" reuniu caminhoneiros e críticos das medidas adotadas pelo país para conter a pandemia do novo coronavírus. Caminhões e manifestantes começaram a chegar à capital na semana passada, após o governo federal passar a exigir a vacinação para caminhoneiros transfronteiriços, depois que Canadá e Estados Unidos anunciaram que os profissionais que entram em seus respectivos países devem ser totalmente vacinados.

Imagens compartilhadas durante o fim de semana nas mídias sociais com as hashtags #TruckerConvoy2022 e #TruckersForFreedom2022 mostraram veículos buzinando noite adentro e multidões dançando na rua carregando de placas com os dizeres "a segregação não é canadense".

De acordo com a polícia de Ottawa, enquanto muitos dos presentes protestavam pacificamente, houve relatos de pessoas urinando no National War Memorial e de profanação de outros monumentos, incluindo a estátua de Terry Fox, atleta canadense e ativista de pesquisa do câncer, que morreu em 1981 depois de dedicar sua vida a arrecadar fundos para curar a doença.

I’m the Mayor of Terry Fox’s hometown. He’s our city’s hero, national inspiration and an unifier. Whatever your cause, you don’t get to appropriate his legacy and you don’t touch his statue. Ever. This should be removed immediately. @ottawacity @JimWatsonOttawa https://t.co/Souo0BodaJ — Brad West (@BradWestPoCo) January 29, 2022

Alguns manifestantes seguravam cartazes com suásticas, enquanto outros pediam a demissão do primeiro-ministro Justin Trudeau, cantando em uníssono no Parliament Hill.

O prefeito de Ottawa, Jim Watson, disse no domingo, 30, que os membros do comboio agiram de forma inaceitável e pediu aos organizadores do protesto que denunciassem as "ações ultrajantes", que, segundo ele, incluíam assédio aos trabalhadores da cidade.

A ministra da Defesa do Canadá, Anita Anand, chamou algumas das cenas do Parliament Hill e do National War Memorial de “além de repreensíveis”, quando surgiram imagens de manifestantes dançando no Túmulo do Soldado Desconhecido e gritando “liberdade”.

O chefe do Estado-Maior de Defesa do Canadá, Wayne Eyre, disse que ficou “enojado” com cenas de pessoas desrespeitando monumentos importantes. “Gerações de canadenses lutaram e morreram por nossos direitos, incluindo a liberdade de expressão, mas não isso”, tuitou Eyre no sábado. “Os envolvidos deveriam abaixar a cabeça de vergonha.”

A Canadian Trucking Alliance disse em um comunicado no fim de semana que condenou “nos termos mais fortes possíveis” a profanação do que chamou de “locais sagrados”. A organização disse que fez uma doação à Fundação Terry Fox e ao programa Soldier On, administrado pelas Forças Armadas do Canadá para apoiar a recuperação de membros e veteranos que lidam com lesões físicas ou mentais de seu serviço.

Pelo menos 33.722 pessoas morreram de covid-19 no Canadá desde o início da pandemia de coronavírus, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.