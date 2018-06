Comboio que transportava petróleo bruto descarrila em área remota do Canadá

O Comitê de Segurança de Transporte do Canadá encaminhou investigadores ao local. Um porta-voz afirmou que relatos iniciais indicam que havia de 30 a 40 vagões envolvidos no descarrilamento. O local fica a cerca de 35 quilômetros do local onde já havia ocorrido um acidente envolvendo um trem da Canadian National que transportava petróleo no dia 14 de fevereiro.

Por meio de um porta-voz, o executivo-chefe da área operacional da Canadian National, Jim Vena, pediu desculpas aos moradores da área do acidente pelos distúrbios causados por um segundo descarrilamento "em tão curto espaço de tempo". Fonte: Dow Jones Newswires.