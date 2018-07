Começa funeral de Hugo Chávez

No interior da Academia Militar de Caracas, um coro e uma orquestra deram início à cerimônia entoando o hino nacional da Venezuela.

Além dos dignitários estrangeiros, estão presentes o vice-presidente Nicolás Maduro, outros altos funcionários venezuelanos e personalidades como o ator Sean Penn.

"Viva Chávez!", gritaram os presentes ao término do hino nacional venezuelano. A seguir, Maduro depositou uma espada sobre o ataúde de Chávez. As informações são da Associated Press.