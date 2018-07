Começa na Alemanha festival de cerveja Oktoberfest

A festa de cerveja mais popular do mundo começou neste sábado em Munique, na Alemanha, às 12h do horário local (7h de Brasília). O prefeito da cidade abriu o primeiro barril de cerveja, dando início a 16 dias de festividades. Com apenas dois golpes de martelo ao som do tradicional grito "O''zapft is" ("está aberto"), o prefeito Christian Ude inaugurou a 179º Oktoberfest.

São esperados até o dia 7 de outubro mais de seis milhões de visitantes de todo o mundo, que devem pagar 9,50 euros pela caneca de cerveja, conhecida como "Mass" em alemão, feita exclusivamente nas cervejarias de Munique. Ano passado, os visitantes consumiram mais de oito milhões de litros de cerveja.

A Oktoberfest teve sua origem na festa de casamento entre o Príncipe Luis I da Baviera e Teresa de Saxe-Hildburghausen, que culminou com uma corrida de cavalos. A festa fez tanto sucesso que continuou sendo celebrada ano após ano, até tornar-se o maior evento desse gênero.

Além do enorme consumo de cerveja que dá nome e identidade à festa, os visitantes consomem também peixe, salsichas e vinho, no recinto da "Wiesn", como é chamada a Theresienwiese, ou Prado de Santa Teresa, local do evento, que se espalha por 30 hectares e pode acomodar milhares de pessoas ao mesmo tempo.

Desde os atentados do dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, as medidas de segurança foram reforçadas, embora as autoridades alemãs tenham garantido que nenhuma ameaça concreta foi feita. As informações são da Associated Press.