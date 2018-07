Começa propaganda para eleição presidencial argentina

A oposição afirma que a lei foi uma artimanha da presidente Cristina Kirchner e seu falecido marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, morto em outubro, para excluir os pequenos partidos de oposição da disputa presidencial. Aprovada em 2009, logo após a primeira derrota governista nas eleições parlamentares de junho do mesmo ano, a lei polariza as eleições, ao reduzir as chances dos pequenos partidos. Além disso, a mudança não foi amplamente divulgada tanto para os eleitores como para os próprios partidos, segundo líderes da oposição e juízes eleitorais. Muitos partidos desconhecem que a chapa concorrente precisa obter 1,5% dos votos válidos emitidos para se habilitar ao pleito de outubro - o equivalente a 300 mil votos, segundo a justiça eleitoral.

Nove candidatos estão inscritos para a corrida presidencial, além da presidente Cristina Kirchner, que tentará a reeleição e aparece como favorita nas pesquisas de intenção de votos. Pelo menos três deles correm o risco de ficar fora do páreo, em consequência da aplicação da nova lei. Um deles é o histórico líder da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, Jorge Altamira. Também correm risco o candidato Darío Pastore, do desconhecido Movimento de Ação da Vizinhança, e José Bonacci, do Partido do Campo Popular.

Governo x oposição - Cristina chegará às primárias com intenção de voto acima de 45% de acordo com as pesquisas de intenção de voto e chance potencial de vencer no primeiro turno da eleição, em 23 de outubro. Analistas políticos, como Rosendo Fraga, do Centro União para a Nova Maioria, apontam para a possibilidade da oposição levar a disputa para o segundo turno. Para ganhar no primeiro turno, Cristina precisa obter 45% dos votos e uma diferença mínima de 10% do segundo colocado. Segundo ele, a derrota do governo nos distritos mais importantes do país e de uma série de escândalos, que envolvem integrantes do governo, podem fortalecer a oposição.

"As derrotas nas eleições dos principais distritos eleitorais do país (Buenos Aires e Santa Fé, que se repetirão em Córdoba, cujas eleições serão realizadas no dia 7 de agosto e para os quais o governo não tem um candidato), talvez mostrem que a oposição tem alguma possibilidade de chegar ao segundo turno", disse Fraga. O governo obteve vitória em sete outras províncias menores.

Outro caso que pode tirar votos de Cristina, na opinião do analista, foi o uso político das investigações sobre a origem dos filhos adotivos da dona do jornal Clarín, Ernestina Noble. O governo acusou a empresária de ter adotado filhos de desaparecidos políticos, mas exames de DNA provaram o contrário.