Começa remoção de barreira em Bilin O governo de Israel começou ontem a demolir a barreira em torno do vilarejo palestino de Bilin. A ação marca uma vitória dos habitantes locais e de entidades internacionais que apoiam a reivindicação dos palestinos da cidade. Há quatro anos, a Suprema Corte israelense determinou a demolição da barreira. Os protestos da população local ocorriam quase toda semana e, frequentemente, acabavam em violência. Os habitantes da região alegam que, graças à barreira, perderam terras para Israel, e prometem continuar as manifestações até que as cercas sejam totalmente removidas.