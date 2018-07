Começa transferência da segurança a tropas afegãs na cidade de Herat

Mulheres afegãs entregam flores a soldados italianos durante cerimônia no aeroporto de Herat

CABUL - As tropas internacionais no Afeganistão iniciaram nesta quinta-feira, 21, a transferência da responsabilidade da segurança na cidade de Herat (oeste) às forças afegãs.

A transferência começou em cerimônia às 9h (horário local) no aeroporto da cidade, disse à Agência Efe o porta-voz provincial, Muhaideen Nori.

A cerimônia contou com a participação do chefe da Comissão de Transição, Ashraf Ghani Ahmadzai, e dos ministros de Defesa, Interior e Energia, além de autoridades da Otan e de representantes italianos, que lideram a segurança em Herat.

Além disso, segundo fontes oficiais, haverá uma segunda cerimônia na base do Exército afegão no distrito de Guzara, após a qual ficará finalmente oficializada a transferência das responsabilidades de segurança às tropas afegãs.

Na cidade havia uma equipe de Reconstrução Provincial sob o comando de tropas italianas, que contam na província com 3.880 soldados e comandam as forças dos países presentes no oeste do Afeganistão.

Na cerimônia de hoje estiveram presentes o embaixador da Itália e o ministro de Desenvolvimento italiano, Paolo Romani.

Herat é uma das sete zonas designadas de início para a transferência da segurança às tropas afegãs: nos últimos dias esse processo aconteceu nas cidades de Lashkar Gah e Mehtar Lam e na província de Bamiyan.