Começam as comemorações de ano novo no Pacífico

As festas de ano novo já começaram no Pacífico e, este ano, os primeiros a dar as boas-vindas a 2012 foram os habitantes das ilhas de Samoa e Tokelau.

No dia 29 de dezembro, os territórios decidiram pular um dia, movendo a linha imaginária que marca o fuso horário e a mudança de datas.

A sexta-feira, dia 30, deixou de existir nas ilhas, e os moradores e turistas começaram as festas de réveillon antes do resto do mundo, e não por último, como acontecia até agora.

A decisão de mudar o calendário foi tomada pelas autoridades das ilhas com o objetivo de aumentar os laços comerciais com Austrália, Nova Zelândia e China, aproximando seus fuso horários.

Após as ilhas do Pacífico, foi a vez de a Nova Zelândia celebrar a chegada de 2012. O mau tempo fez com que alguns eventos ao ar livre tivessem de ser cancelados no país.

Segundo o jornal New Zealand Herald, a chuva pesada acabou com a festa em Palmerston North, Mount Maunganui, Rotorua e no litoral da capital Wellington, mas o espetáculo de fogos de artifício na Sky Tower, em Auckland, começou precisamente à meia-noite local (9h da manhã em Brasília).

Sydney também comemora com uma exibição de fogos multimilionária, que já começou às 21h locais, com um evento especial para famílias.

Diversas cidades europeias terão grandes comemorações na despedida de 2011, ano que viu o continente imerso em uma crise financeira de grandes proporções.

Para a Grã-Bretanha, a virada de 2012 é apenas o começo de um ano de festividades, incluindo o jubileu de diamantes da Rainha Elizabeth 2ª, que marca os 60 anos de seu reinado, e os Jogos Olímpicos de Londres.

Em Nova York, centenas de milhares de pessoas se reunirão em Times Square para a tradicional queda da bola luminosa que marca a chegada do ano novo.