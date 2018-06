Britânicos vão às urnas escolher novo governo em meio a clima de ameaça terrorista

LONDRES - Os cerca de 40 mil colégios eleitorais onde são esperados 46,9 milhões de britânicos para votarem nas eleições gerais do Reino Unido abriram nesta quinta-feira, 8, suas portas às 7h (3h em Brasília), em uma jornada que vai durar até às 22h (18h em Brasília).

Os dois principais candidatos a chefe de governo, a atual primeira-ministra, a conservadora Theresa May, que convocou as eleições de maneira antecipada, e o líder do opositor Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, votaram nos seus respectivos distritos durante a manhã.

May depositou o seu voto por volta das 9h20 (5h20 em Brasília) em Sonning, no Condado de Berkshire. Com semblante tranquilo, ela votou ao lado do marido, Philip, e não fez nenhuma declaração aos meios de comunicação que aguardavam sua chegada.

Corbyn votou em um colégio eleitoral do bairro de Holloway, no norte de Londres, por volta das 9h45 (5h45 em Brasília). O líder esquerdista estava sozinho, com expressão relaxada e sorridente.

O Brexit e a segurança serão duas das principais questões a serem levadas em conta no momento da votação. "Fiz a minha escolha com base nestas duas questões: ter um bom acordo sobre o Brexit e a segurança", declarou Angus Ditmas, de 25 anos, em um bairro do norte de Londres.

No mesmo local, Simon Bolton, de 41 anos, afirmou que deseja votar num "líder forte, alguém que transmita segurança, que poderá obter o melhor acordo possível para o Brexit".

Os primeiros resultados das eleições devem ser divulgados a partir da meia-noite. O Reino Unido tem um sistema de maioria simples em que cada uma das circunscrições é vencida pelo candidato que consegue a maioria dos votos.

Em alguns colégios, que foram habilitados principalmente em centros comunitários ou escolas do país, houve um reforço nas medidas de segurança em razão do atentado terrorista ocorrido no sábado, em Londres, que deixou oito mortos, informou a rede BBC.

Números

Em uma pesquisa realizada pela empresa Opinium, divulgada na véspera pela BBC, o partido do governo, Tory, contava com o apoio de 43% dos eleitores, contra 36% da formação liderada pelo esquerdista Corbyn.

No entanto, outras sondagens divulgadas nos últimos dias indicavam que a distância entre os dois grandes partidos havia caído, deixando a disputa quase empatada.

May explicou que havia decidido adiantar o calendário eleitoral para que o Reino Unido pudesse contar com uma liderança estável em relação às negociações sobre a saída do país da União Europeia (UE), processo conhecido como Brexit.

No momento em ela decidiu pela antecipação do calendário eleitoral, as pesquisas apontavam que seu partido tinha uma ampla maioria de quase 20 pontos sobre o primeiro grupo opositor, o Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn, que nos últimos dias encurtou a distância.

Ela quer fortalecer a estreita maioria de 17 assentos que dispõe no Parlamento para evitar qualquer rebelião em seu acampamento ao negociar o seu projeto "duro" de Brexit. "Me dê seu apoio para liderar o Reino Unido, me dê a autoridade e um mandato claro para falar em nome do Reino Unido, me fortaleça para lutar pelo Reino Unido", pediu na terça-feira.

Jeremy Corbyn não questiona "a realidade do Brexit", mas quer adotar um tom mais conciliador com Bruxelas e manter o acesso ao mercado único europeu. / EFE, AFP e REUTERS