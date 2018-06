Começam negociações diretas entre grupos do Sudão do Sul Os dois grupos opositores do Sudão do Sul realizaram conversações diretas de paz neste domingo pela primeira vez desde o início do conflito no país, em dezembro. As negociações, concentradas no cessar-fogo e libertação de prisioneiros políticos, colocou representantes do presidente Salva Kiir e do ex-vice-presidente Riek Machar frente a frente em Adis Abeba, na Etiópia.