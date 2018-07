Comediante é tirado do palco por republicanos A apresentação do comediante Reggie Brown na Convenção dos Líderes Republicanos no sábado, em Nova Orleans, foi interrompida pelo mau gosto das piadas. Imitando o presidente Barack Obama, Brown fez comentários racistas e contra os birthers - grupo que questiona a nacionalidade de Obama.Contratado pelo diretório republicano da Louisiana, o comediante ainda fez piadas com os pré-candidatos do partido à eleição presidencial do próximo ano. Antes do fim da apresentação, a música voltou a tocar e o mestre de cerimônias foi até Brown, retirando-o do palco.