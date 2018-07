Comentário sobre BOJ pode gerar especulação nos mercados O ministro da Economia do Japão disse hoje que está preocupado com os comentários feitos mais cedo pelo principal líder da oposição, Shinzo Abe, sobre a política do Banco do Japão (BOJ), advertindo que eles podem estimular movimento especulativos nos mercados e minar a independência do BOJ. "Estou preocupado porque os comentários de Abe podem estimular ações incomuns pelos especuladores porque parece que a política do BC pode ser revisada, ignorando a independência do banco", afirmou Seiji Maehara.