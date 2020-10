Comentarista conservador mais popular dos EUA não tem ideia de por que o Facebook o ama

Kevin Roose, The New York Times

Mais de 9 milhões de pessoas votaram antecipadamente no Texas, superando a participação total do estado em 2016. Há apenas alguns anos, Dan Bongino era um analista não muito conhecido trabalhando à margem da mídia conservadora.

Ex-policial e agente do Serviço Secreto, Bongino concorreu três vezes ao Congresso como republicano. Ele não teve êxito em nenhuma das três tentativas, então decidiu testar suas chances fazendo comentários como especialista, onde teve um pouco mais de sucesso. Ele aparecia regularmente com Alex Jones no Infowars, depois teve seu próprio programa na NRA TV, o braço de mídia on-line agora extinto da Associação Nacional do Rifle. Após a eleição de 2016, ele se tornou um dos convidados mais prolíficos da Fox News - um cão de ataque pró-Trump que poderia ser advertido por defender o presidente e humilhar seus inimigos.

“Minha vida inteira agora é incomodar os liberais”, disse ele em 2018.

Hoje, Bongino está incomodando mais liberais do que quase qualquer pessoa nos Estados Unidos. Ele se tornou um dos comentaristas de direita mais populares do país, com milhões de seguidores nas redes sociais, com um podcast que está entre os 20 mais escutados, uma séries de livros entre os mais vendidos e uma página do Facebook que gera mais engajamento mensal do que as páginas do The New York Times, The Washington Post e CNN juntos.

Percebi pela primeira que o perfil de Bongino estava ganhando força há alguns meses, quando comecei a compilar uma lista dos posts de melhor desempenho no Facebook todos os dias. Ele aparecia nas listas com mais frequência do que não aparecia e frequentemente derrotava comentaristas muito mais conhecidos, como Sean Hannity e Ben Shapiro. (Este mês, por exemplo, Bongino teve quase duas vezes mais interações no Facebook do que Shapiro, apesar de ter um número muito menor de seguidores.)

Bongino, 45 anos, tornou-se um para-raio da esquerda, tanto por causa de seu público crescente quanto por ter sido criticado por postar informações exageradas e enganosas. Ele foi um dos divulgadores mais agressivos do "Spygate", uma teoria da conspiração duvidosa sobre uma conspiração democrata ilegal para espionar a campanha de 2016 de Trump. Ele falsamente declarou que as máscaras são “amplamente ineficazes” para evitar a disseminação da covid-19 e promoveu alegações não comprovadas sobre fraude eleitoral, além de alimentar temores em relação a um golpe liderado pelos democratas. (Bongino afirmou que estava apenas repetindo alegações de esquerda a respeito da violência pós-eleitoral.)

Muitas pessoas têm checado o que Bongino diz. Mas ninguém descobriu o que, exatamente, o colocou acima das legiões de outros influenciadores pró-Trump que lutam por atenção on-line.

Liguei para Bongino outro dia, na esperança de saber algo sobre como ele se tornou a maior estrela da direita no Facebook. Mas ele disse que também não tinha ideia.

“Não sei o que é”, disse ele. “A estratégia não mudou em nada. Acho que as pessoas simplesmente gostam da mensagem.”

Uma coisa encantadora em relação às mídias sociais - ou aterrorizante, dependendo da sua perspectiva - é que muitas vezes criam estrelas que não têm ideia de como chegaram lá. Uma ginasta olímpica ou um violinista reconhecido mundialmente seguem um caminho bem conhecido, mas todos os dias, YouTubers, estrelas do TikTok e especialistas do Facebook despertam milhões de novos seguidores apenas porque suas personas se encaixam nos esquemas do algoritmo de uma plataforma.

Conhecido, o truque de Bongino não é exatamente novo. Seu tipo de pugilismo de direita é semelhante ao que apresentadores de rádio como Rush Limbaugh e Mark Levin vêm fazendo há décadas. Ele é bom em transformar os conflitos diários da guerra cultural em uma isca de ultraje hiperpartidário, com um elenco de vilões de esquerda e heróis de direita recorrentes que inevitavelmente aparecem para realizar grandes atos neles. (Manchete típica: “Fredo da CNN É INSTRUÍDO pelas políticas do novo coronavírus de seu irmão.”) E ele é hábil em certo tipo de produção de conteúdo em escala industrial, o que é valioso na internet atualmente, inundando as mídias sociais com uma grande quantidade de postagens originais, memes remixados e vídeos e imagens encontradas.

“Fazemos algum clipe interessante, talvez do presidente ou de Kayleigh McEnany, e o misturamos com clipes do meu programa, e parece funcionar bem para nós”, disse ele. “Onde quer que meu conteúdo seja postado, recebemos uma resposta incrível.”

Junto com sua página no Facebook, Bongino e uma pequena equipe de redatores mantêm o Bongino Report, um agregador de notícias que começou no ano passado a atender aos conservadores que sentiam que o Drudge Report tinha se tornado liberal demais. Ele publica episódios de podcast e vídeos em que critica o "Estado Profundo" ("deep state"), condena a "farsa da Rússia" e promove afirmações espúrias a respeito do laptop de Hunter Biden - todas narrativas bastante comuns da Fox News, repaginadas para o público do Facebook.

A popularidade de Bongino começou a aumentar durante os lockdowns devido à covid-19, conforme a temporada de eleições começou a esquentar e o QAnon, o movimento conspiratório pró-Trump, cresceu em popularidade. (Bongino não é um incentivador do QAnon, mas seu conteúdo é popular entre os apoiadores do movimento.)

Ao contrário de Shapiro, cujo site, The Daily Wire, foi pego usando uma rede de páginas associadas do Facebook para gerar tráfego, Bongino jura que “absolutamente, categoricamente, 100% nunca” usou qualquer tática dissimulada para aumentar sua presença no Facebook.

“Não usamos bots”, disse ele. “Nós nem mesmo anunciamos muito no Facebook.”

Em vez disso, ele credita sua popularidade à base de usuários mais antiga e conservadora do Facebook - e aos redatores que trabalham para ele, que "quase criaram uma pequena indústria" para entender os algoritmos da plataforma, disse ele.

Bongino, que recentemente teve o diagnóstico de um linfoma, admitiu que o Facebook tinha sido um "parceiro de negócios muito bom", apesar de suas divergências com os verificadores de fatos da empresa. E ele afirmou que não tinha nenhum ingrediente secreto - nenhuma estratégia de growth hacking, nenhum atalho, nenhuma rede de páginas que direcionam cliques para suas postagens.

Fundamentalmente, ele parece estar tendo sucesso atendendo a um público grande e hiperengajado de conservadores do Facebook, sendo um pouco mais cauteloso do que outros especialistas de direita para não entrar em conflito com as regras do Facebook. Ele disse que nem mesmo aproveitou as ferramentas de análise do Facebook, que permitem aos criadores ter uma noção precisa do que seu público quer ver.

“Se eu dissesse que gastei 10 minutos com o analytics no ano passado, estaria mentindo”, disse ele. “Não tenho ideia de quem está vendo, só sei que é um monte de gente.” / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA