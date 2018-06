Comércio dos EUA com a Rússia tem expansão em março

As importações da Rússia para os EUA subiram 35% em março ante fevereiro, mais forte do que o avanço mensal de 25% observado no mesmo mês do ano passado. Março de 2014 foi o mesmo mês em que a Rússia anexou a Crimeia.

Ao longo dos três primeiros meses do ano, as exportações dos EUA para a Rússia aumentaram 6% e as importações provenientes do país caíram 3%.

Números mensais das trocas comerciais com países individuais podem ser extremamente voláteis e nem sempre são representativos das condições econômicas e geopolíticas atuais. Ainda assim, os desenvolvimentos comerciais de março entre EUA e Rússia ficaram mais em linha com as tendências mundiais do que uma disputa entre os parceiros comerciais. Fonte: Dow Jones Newswires.