Comissão adia resultado preliminar no Afeganistão

O presidente da Comissão Eleitoral Independente, Ahmad Yousuf Nouristani, disse nesta quarta-feira que os resultados preliminares, que deveriam ser lançados hoje, tinham sido adiados para que a comissão pudesse auditar as zonas eleitorais em que os candidatos alegam terem ocorrido fraudes.

Nouristani disse que das 23 mil zonas eleitorais distribuídas nas 30 províncias do país, 1.930 estão sendo auditadas. Ele acrescentou que o atraso de cinco dias será tempo suficiente para garantir a transparência do processo. Fonte: Associated Press.