Comissão Baleeira aprova proposta contra suborno

A decisão é uma reação a reportagens veiculadas na mídia britânica segundo as quais o Japão, maior consumidor de carne de baleia do mundo, estaria bancando as taxas devidas a países mais pobres associados à CIB em troca de apoio nas votações. O Japão nega tal conduta.

A medida, no entanto, pode não ser suficiente para coibir a prática, pois especula-se que delegados japoneses teriam oferecido não apenas pagar as tarifas devidas à CIB, mas também passagens de avião e diárias de hotel, o que seria mais difícil de rastrear. As informações são da Associated Press.