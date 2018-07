Comissão culpa capitão por naufrágio Especialistas consultados por um tribunal italiano culparam o capitão Francesco Schettino pelo acidente com o navio Costa Concordia, que deixou 32 mortos em janeiro. A tripulação e os donos da embarcação também foram responsabilizados por atrasos e falhas de segurança. No documento, de 270 páginas, a comissão acusa Schettino de hesitar na hora de evitar o acidente. Ele é acusado de homicídio culposo, do naufrágio e de abandonar o navio antes que todos os 4,2 mil passageiros fossem retirados.