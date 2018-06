Comissão do Parlamento aprova lei que refaz sistema eleitoral em linhas sectárias Uma comissão do Parlamento libanês aprovou ontem a chamada "Lei Ortodoxa", uma proposta que reestrutura o sistema eleitoral. O texto segue para o plenário. Se aprovado, acabará com os distritos eleitorais e fará com que cada religião eleja seus próprios representantes segundo um sistema proporcional. A lei é apoiada pelo partido secular xiita Amal, pelo Hezbollah e pela maioria das legendas cristãs, mas é rejeitada pelo grupo sunita Movimento Futuro, liderado por Saad Hariri, pelos socialistas, pelo líder druso Walid Jumblatt, pelo premiê Najib Miqati e pelo presidente Michel Suleiman (foto). A polarização traz de volta a mesma divisão do período da guerra civil e agrava as tensões sectárias no Líbano.