Comissão do Senado dos EUA reduz em US$ 1 milhão ajuda anual a Islamabad Em resposta à condenação a 33 anos de prisão por traição do médico Shakil Afridi (foto)- por ter ajudado a CIA a localizar a Osama bin Laden -, uma comissão do Senado aprovou o corte de US$ 1 milhão na ajuda anual de US$ 33 milhões que os EUA enviam ao Paquistão.