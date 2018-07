Campanha oficial a favor do Brexit é multada por violar lei eleitoral britânica

LONDRES - A campanha oficial a favor do Brexit no referendo de 2016 - "Vote Leave" - foi multada em 61 mil libras por ter violado a lei eleitoral, informou a Comissão Eleitoral britânica nesta terça-feira, 17. O órgão decidiu encaminhar o caso para a Polícia.

A Comissão Eleitoral "fez uma investigação profunda sobre os gastos e a campanha do ‘Vote Leave' e 'BeLeave’" no referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia (UE), indicou o organismo.

De acordo com o comunicado, a Comissão "encontrou provas substanciais de que os dois grupos trabalhavam com um plano comum, não declaravam seu trabalho conjunto e não respeitavam os limites de gastos legais" das campanhas eleitorais.

A medida da comissão se somou a pedidos de oponentes do Brexit para que o referendo seja realizado novamente, embora a primeira-ministra britânica, Theresa May, tenha descartado repetidamente a possibilidade de outra votação.

A comissão disse que o grupo 'Vote Leave', liderado por importantes figuras, como o ex-ministro das Relações Exteriores Boris Johnson e o ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, usou um grupo aliado para pagar a companhia Aggregate IQ, que utilizou dados de redes sociais para atingir eleitores, excedendo o limite de gastos. / AFP e REUTERS