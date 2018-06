Comissão Europeia declara apoio às reformas na França

Falando a jornalistas em Bruxelas, o porta-voz de Assuntos Econômicos e Monetários da Comissão Europeia, Simon O''Connor, disse que, embora fosse muito cedo para comentar sobre os planos específicos, tais como o congelamento dos pagamentos de assistência social e algumas pensões, o órgão estava satisfeito com algumas das medidas.

"Nós acolhemos algumas das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro. A redução dos encargos sobre os salários - em particular, sobre os salários mais baixos - vai na direção das recomendações da Comissão para a França. Nós também saudamos o plano para baixar os impostos para as empresas, o que poderá contribuir para a competitividade dos negócios franceses, que é a essência para a criação de empregos", disse.

O''Connor também disse que era um sinal positivo o fato da França se comprometer a reduzir o seu déficit orçamentário para abaixo de 3% do Produto Interno Bruto até 2015.

"No lado fiscal e orçamentário, acolhemos o renovado compromisso do governo para cumprir os objetivos definidos pela Comissão nas suas recomendações para a França em junho do ano passado." Fonte: Market News International.